Парма – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».

Встречу принимает Стадио Эннио Тардини в Парме.

Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

Серия А. 25-й тур

Парма – Рома – 0:1 (обновляется)

Голы: Суле, 33

❗️ Суле забил в ворота Пармы, 33-я минута, 0:1