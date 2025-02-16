Италия16 февраля 2025, 19:41 |
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Парма – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 25-го тура Серии А начался в 19:00 по киевскому времени
16 февраля 2025, 19:41 |
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В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».
Встречу принимает Стадио Эннио Тардини в Парме.
Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.
Серия А. 25-й тур
Парма – Рома – 0:1 (обновляется)
Голы: Суле, 33
События матча
33’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома).
31’
Giovanni Leoni (Парма) получает красную карточку.
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