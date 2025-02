Мерино стал третьим игроком Арсенала при Артете по особым достижением

Микель Мерино – третий игрок «Арсенала» при руководстве Артеты, который вышел на замену и оформил дубль в матче АПЛ.

15 февраля состоялся поединок 25-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

До Мерино только Габриэл Мартинелли (20 января 2024 года против «Кристал Пэлас») и Рис Нельсон (30 октября 2022 года против «Ноттингема») отметились этим достижением.

В текущей кампании чемпионата Англии Мерино провел 17 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. «Арсенал» находится на втором месте в турнирной таблице (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

