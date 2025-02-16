Мерино стал третьим игроком Арсенала при Артете по особым достижением
Произошло это во встрече против «Лестера»
Микель Мерино – третий игрок «Арсенала» при руководстве Артеты, который вышел на замену и оформил дубль в матче АПЛ.
15 февраля состоялся поединок 25-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
До Мерино только Габриэл Мартинелли (20 января 2024 года против «Кристал Пэлас») и Рис Нельсон (30 октября 2022 года против «Ноттингема») отметились этим достижением.
В текущей кампании чемпионата Англии Мерино провел 17 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. «Арсенал» находится на втором месте в турнирной таблице (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).
⚠️ | QUICK STAT— Sofascore Football (@SofascoreINT) February 15, 2025
Only three Arsenal players have now scored a Premier League brace after coming off the bench under Mikel Arteta:
• Reiss Nelson (30 Oct 2022 v Forest)
• Gabriel Martinelli (20 Jan 2024 v Crystal Palace)
🆕 Mikel Merino v Leicester City
Who says Arsenal need a… pic.twitter.com/rAz4I0AI68
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