Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мерино стал третьим игроком Арсенала при Артете по особым достижением
Англия
16 февраля 2025, 05:38 |
82
0

Мерино стал третьим игроком Арсенала при Артете по особым достижением

Произошло это во встрече против «Лестера»

16 февраля 2025, 05:38 |
82
0
Мерино стал третьим игроком Арсенала при Артете по особым достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Микель Мерино – третий игрок «Арсенала» при руководстве Артеты, который вышел на замену и оформил дубль в матче АПЛ.

15 февраля состоялся поединок 25-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

До Мерино только Габриэл Мартинелли (20 января 2024 года против «Кристал Пэлас») и Рис Нельсон (30 октября 2022 года против «Ноттингема») отметились этим достижением.

В текущей кампании чемпионата Англии Мерино провел 17 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. «Арсенал» находится на втором месте в турнирной таблице (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

По теме:
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Нванери – самый молодой игрок Арсенала с 2008 года, отдавший ассист в АПЛ
Картину не испортил. Известна оценка Ярмолюка з матч с Вест Хэмом
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Лестер Микель Мерино Лестер - Арсенал Габриэл Мартинелли Рис Нельсон Микель Артета
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Бокс | 15 февраля 2025, 06:36 69
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO

В американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе

Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
Футбол | 16 февраля 2025, 02:12 0
Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны

Марк Касадо привлекает внимание английского гранда

С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Теннис | 15.02.2025, 12:12
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Футбол | 15.02.2025, 21:39
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Бокс | 15.02.2025, 07:15
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
14.02.2025, 17:35 31
Теннис
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
15.02.2025, 00:23
Футбол
Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе
Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе
14.02.2025, 15:05 1
Футбол
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
14.02.2025, 07:44 9
Футбол
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
14.02.2025, 11:19 9
Футбол
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
15.02.2025, 14:14 9
Теннис
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
14.02.2025, 08:58 2
Бокс
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
14.02.2025, 13:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем