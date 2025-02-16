Картину не испортил. Известна оценка Ярмолюка з матч с Вест Хэмом

В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Брентфорд».

Встречу принимал Олимпийский стадион в Лондоне.

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Гости победили со счетом 1:0.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк появился на поле на 75-й минуте, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.6 баллов из 10 возможных. WhoScored дал игре Егора оценку в 6.2 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал фуллбэк гостей Кин Льюис-Поттер с оценкой 8.0. WhoScored выделил автора победного гола – немецкий вингер «пчел» Кевин Шаде получил оценку 7.7.

Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» одолел «Вест Хэм».