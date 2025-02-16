Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Картину не испортил. Известна оценка Ярмолюка з матч с Вест Хэмом
Англия
16 февраля 2025, 02:58 |
51
0

Картину не испортил. Известна оценка Ярмолюка з матч с Вест Хэмом

Егор Ярмолюк появился на поле на 75-й минуте

16 февраля 2025, 02:58 |
51
0
Картину не испортил. Известна оценка Ярмолюка з матч с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Брентфорд».

Встречу принимал Олимпийский стадион в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости победили со счетом 1:0.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк появился на поле на 75-й минуте, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.6 баллов из 10 возможных. WhoScored дал игре Егора оценку в 6.2 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал фуллбэк гостей Кин Льюис-Поттер с оценкой 8.0. WhoScored выделил автора победного гола – немецкий вингер «пчел» Кевин Шаде получил оценку 7.7.

Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» одолел «Вест Хэм».

По теме:
Поучаствовал в победе. Известна оценка Забарного за матч с Саутгемптоном
Лестер – Арсенал – 0:2. Испанский спаситель. Видео голов и обзор матча
Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Егор Ярмолюк Брентфорд Вест Хэм - Брентфорд Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига оценки WhoScored SofaScore Кевин Шаде
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беллингем серьезно подвел. Реал петерял очки в матче с Осасуной в Ла Лиге
Футбол | 15 февраля 2025, 19:13 15
Беллингем серьезно подвел. Реал петерял очки в матче с Осасуной в Ла Лиге
Беллингем серьезно подвел. Реал петерял очки в матче с Осасуной в Ла Лиге

Мадридцы потеряли очки в Памплоне

Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Бокс | 15 февраля 2025, 06:00 10
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом

Поединок состоится ночью 15 февраля

Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Теннис | 15.02.2025, 14:14
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
Бокс | 15.02.2025, 06:51
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
Футбол | 16.02.2025, 02:12
Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
15.02.2025, 06:36 69
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
15.02.2025, 00:23
Футбол
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
14.02.2025, 17:35 31
Теннис
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
15.02.2025, 07:15 11
Бокс
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
14.02.2025, 11:19 9
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем