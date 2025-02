Хаби Алонсо непобедим в последних матчах против Баварии

«Байер» под руководством Хаби Алонсо остается непобедимым в первых пяти матчах против «Баварии» (3 победы, 2 ничьи).

15 февраля на стадионе «БайАрена» состоится поединок 25-го тура немецкого чемпионата между «Байером» и «Баварией». Игра начнется в 19:30 по Киеву.

Испанский специалист является первым тренером в истории Бундеслиги, который не проиграл ни одного матча против «Баварии» в первых пяти встречах.

В этом сезоне чемпионата Германии «Байер» занимает второе место в турнирной таблице (13 побед, 7 ничьих, 1 поражение), тогда как подопечные Компани лидируют в лиге (17 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

