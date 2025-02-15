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Англия
15 февраля 2025, 13:51 | Обновлено 15 февраля 2025, 13:53
79
0

Зинченко – на замене. Стартовые составы на матч Лестер – Арсенал

Поединок 25-го тура АПЛ состоится 15 февраля

15 февраля 2025, 13:51 | Обновлено 15 февраля 2025, 13:53
79
0
Зинченко – на замене. Стартовые составы на матч Лестер – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

15 февраля состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и лондонский «Арсенал».

Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало поединка – в 14:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет этот матч на скамейке запасных.

«Арсенал» набрал 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Лестера» – 17 очков, клуб разместился на 18-й позиции.

Стартовые составы клубов:

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Арсенал Лондон Лестер - Арсенал Александр Зинченко стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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