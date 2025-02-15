Зинченко – на замене. Стартовые составы на матч Лестер – Арсенал

15 февраля состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и лондонский «Арсенал».

Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало поединка – в 14:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет этот матч на скамейке запасных.

«Арсенал» набрал 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Лестера» – 17 очков, клуб разместился на 18-й позиции.

Стартовые составы клубов: