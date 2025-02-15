Зинченко – на замене. Стартовые составы на матч Лестер – Арсенал
Поединок 25-го тура АПЛ состоится 15 февраля
15 февраля состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и лондонский «Арсенал».
Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало поединка – в 14:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет этот матч на скамейке запасных.
«Арсенал» набрал 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Лестера» – 17 очков, клуб разместился на 18-й позиции.
Стартовые составы клубов:
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