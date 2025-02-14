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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 22:25 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:32
292
0

Рух настроен подписать двух легионеров

Один из них вернулся во Львов со сборов

14 февраля 2025, 22:25 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:32
292
0
Рух настроен подписать двух легионеров
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, «Рух» на следующей неделе планирует узаконить свои отношения с двумя легионерами, которые были на просмотре на словенском этапе подготовки и произвели хорошее впечатление.

По имеющейся информации речь о 21-летнем гамбийском нападающем Бабукаре Фаале из хорватского «Ориента 1919» и 19-летнем киргизском полузащитнике Бекназе Алмазбекове из «Ллапи»(Косово).

Африканец уже прибыл с клубом «Рух» во Львов, а киргиз в эти дни в составе молодежной сборной своей страны принимает участие в розыгрыше Кубка Азии в Китае и должен появиться в расположении галичан 20 февраля.

Портал Transfermarkt оценивает Фаала и Алмазбекова, соответственно, в 450 и 400 тысяч евро.

В 18 туре чемпионата УПЛ «Рух» 22 февраля будет принимать ЛНЗ.

Ранее мы сообщали, что генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол прокомментировал сотрудничество с клубом «Рух».

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Источник: румынский хавбек находится на просмотре в Вересе
Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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