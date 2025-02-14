Испания14 февраля 2025, 08:01 |
28
0
Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля матч 24-го тура Ла Лиги
14 февраля 2025, 08:01 |
28
0
В пятницу, 14 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Хетафе».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – ХетафеСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авто/мото | 14 февраля 2025, 07:50 2
Технические новинки Макларен: что стоит знать о новом болиде?
Футбол | 13 февраля 2025, 15:21 0
Пока речь не о спортивных достижениях, а о тратах на трансферном рынке
Футбол | 14.02.2025, 08:25
Футбол | 13.02.2025, 20:28
Бокс | 13.02.2025, 09:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2025, 21:00 60
12.02.2025, 23:37 30
13.02.2025, 16:27 11
12.02.2025, 08:08 13
12.02.2025, 14:46 30
12.02.2025, 15:01 2
13.02.2025, 15:00 19