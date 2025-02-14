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14 февраля 2025, 06:20 |
315
0

Рома с Довбиком играет вничью, Костюк проиграла в 1/4, первый гол Элиаса

Главные новости за 13 февраля на Sport.ua

14 февраля 2025, 06:20 |
315
0
Рома с Довбиком играет вничью, Костюк проиграла в 1/4, первый гол Элиаса
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13 февраля.

1А. Итоги дня Лиги Европы. Ничья Ромы: Довбик принял участие в голевой атаке
Вечером 13 февраля состоялись поединки 1/16 финала Лиги Европы

1В. Итоги дня Лиги конференций. Кипрское дерби, Бетис разгромил Гент
Вечером 13 февраля состоялись поединки 1/16 финала Лиги конференций

2. Драконы не справились с волками. Порту и Рома сыграли вничью
Хозяева поля полтайма провели в большинстве

3А. С голом дорогостоящего новичка. Шахтер уверенно переиграл РФШ
В воротах команды Пушича в конце товарищеской игры красивым голом отметился ее воспитанник

3В. Забили дважды в первом тайме. Заря обыграла Динамо Батуми
Команда Младена Бартуловича провела спарринг с грузинским клубом

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ назначил главных тренеров сборных Украины
Назначения коснулись юниорских и женских сборных Украины

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Кривбасс и Шахтер доиграют матч УПЛ
Доигровка пройдет 16 апреля

5А. Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Синие ищут замену Михаилу и остановились на Джейми Байно-Гиттенсе

5В. У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
«Челси» попытается приобрести лидера сборной Украины

6. Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Марта с достойной борьбой в трех сетах проиграла Аманде Анисимовой

7А. Снигур деклассировала еще одну немку и вышла в четвертьфинал 75-тысячника
Дарья в двух сетах разобралась с Каролиной Куль во 2-м раунде турнира в Альтенкирхене

7В. Рыбакина и Свентек определили вторую полуфиналистку тысячника в Катаре
Ига Свентек в двух сетах одолела Елену Рыбакину и продолжает винстрик на кортах Дохи

8. Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть
Денис может удивить в США

9. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»
Вторая часть интервью легендарного динамовца Sport.ua – о тренерской деятельности

10. Тео НДИКА: «В Александрии зарплата позволяет содержать себя и семью»
Новичок клуба пообщался с журналистом

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главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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