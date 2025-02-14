Рома с Довбиком играет вничью, Костюк проиграла в 1/4, первый гол Элиаса
Главные новости за 13 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13 февраля.
1А. Итоги дня Лиги Европы. Ничья Ромы: Довбик принял участие в голевой атаке
Вечером 13 февраля состоялись поединки 1/16 финала Лиги Европы
1В. Итоги дня Лиги конференций. Кипрское дерби, Бетис разгромил Гент
Вечером 13 февраля состоялись поединки 1/16 финала Лиги конференций
2. Драконы не справились с волками. Порту и Рома сыграли вничью
Хозяева поля полтайма провели в большинстве
3А. С голом дорогостоящего новичка. Шахтер уверенно переиграл РФШ
В воротах команды Пушича в конце товарищеской игры красивым голом отметился ее воспитанник
3В. Забили дважды в первом тайме. Заря обыграла Динамо Батуми
Команда Младена Бартуловича провела спарринг с грузинским клубом
4А. ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ назначил главных тренеров сборных Украины
Назначения коснулись юниорских и женских сборных Украины
4В. ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Кривбасс и Шахтер доиграют матч УПЛ
Доигровка пройдет 16 апреля
5А. Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Синие ищут замену Михаилу и остановились на Джейми Байно-Гиттенсе
5В. У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
«Челси» попытается приобрести лидера сборной Украины
6. Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Марта с достойной борьбой в трех сетах проиграла Аманде Анисимовой
7А. Снигур деклассировала еще одну немку и вышла в четвертьфинал 75-тысячника
Дарья в двух сетах разобралась с Каролиной Куль во 2-м раунде турнира в Альтенкирхене
7В. Рыбакина и Свентек определили вторую полуфиналистку тысячника в Катаре
Ига Свентек в двух сетах одолела Елену Рыбакину и продолжает винстрик на кортах Дохи
8. Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть
Денис может удивить в США
9. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»
Вторая часть интервью легендарного динамовца Sport.ua – о тренерской деятельности
10. Тео НДИКА: «В Александрии зарплата позволяет содержать себя и семью»
Новичок клуба пообщался с журналистом
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