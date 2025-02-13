Украина. Премьер лига13 февраля 2025, 16:18 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:52
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ВИДЕО. Шахтер забивает РФШ в первой голевой атаке
Автором гола стал Марьян Швед
13 февраля 2025, 16:18 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:52
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13 февраля проходит товарищеский матч, в котором соревнуются донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ.
«Горняки» с первых минут завладели инициативой на футбольном поле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже на 3-й минуте, благодаря прессингу, игроки «Шахтера» смогли открыть счет в матче.
Педриньо заставил защитника РФШ ошибиться и в итоге отдал голевую передачу на Марьяна Шведа - 0:1.
Гол Марьяна Шведа на 3-й минуте
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