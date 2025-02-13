ВИДЕО. Шахтер забивает РФШ в первой голевой атаке

13 февраля проходит товарищеский матч, в котором соревнуются донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ.

«Горняки» с первых минут завладели инициативой на футбольном поле.

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Уже на 3-й минуте, благодаря прессингу, игроки «Шахтера» смогли открыть счет в матче.

Педриньо заставил защитника РФШ ошибиться и в итоге отдал голевую передачу на Марьяна Шведа - 0:1.

Гол Марьяна Шведа на 3-й минуте