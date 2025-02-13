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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 16:18 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:52
472
1

ВИДЕО. Шахтер забивает РФШ в первой голевой атаке

Автором гола стал Марьян Швед

13 февраля 2025, 16:18 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:52
472
1
ВИДЕО. Шахтер забивает РФШ в первой голевой атаке
ФК Шахтар. Марьян Швед

13 февраля проходит товарищеский матч, в котором соревнуются донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ.

«Горняки» с первых минут завладели инициативой на футбольном поле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 3-й минуте, благодаря прессингу, игроки «Шахтера» смогли открыть счет в матче.

Педриньо заставил защитника РФШ ошибиться и в итоге отдал голевую передачу на Марьяна Шведа - 0:1.

Гол Марьяна Шведа на 3-й минуте

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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pecherytsja88
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