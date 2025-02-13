Лига конференций. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

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Кипрская Омония, за которую играет украинский хавбек Роман Безус, сыграет дерби против клуба Пафос.

Украинский арбитр Николай Балакин будет обслуживать поединок между командами Целе из Словении и АПОЭЛ из Кипра.

⚽️ Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля

19:45. Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша)

19:45. Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция)

19:45. Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия)

19:45. Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр)

22:00. Борац (Босния и Грецеговина) – Олимпия (Словения)

22:00. Гент (Бельгия) – Бетис (Испания)

22:00. Копенгаген (Дания) – Хайденхайм (Германия)

22:00. Омония (Кипр) – Пафос (Кипр)

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.