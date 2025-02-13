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Лига конференций
Борац Баня-Лука
13.02.2025 22:00 - : -
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 февраля 2025, 20:35 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:58
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Лига конференций. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 13 февраля пройдут первые поединки 1/16 финала Лиги конференций

13 февраля 2025, 20:35 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:58
141
0
Лига конференций. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кипрская Омония, за которую играет украинский хавбек Роман Безус, сыграет дерби против клуба Пафос.

Украинский арбитр Николай Балакин будет обслуживать поединок между командами Целе из Словении и АПОЭЛ из Кипра.

⚽️ Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля

  • 19:45. Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша)
  • 19:45. Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция)
  • 19:45. Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 19:45. Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр)
  • 22:00. Борац (Босния и Грецеговина) – Олимпия (Словения)
  • 22:00. Гент (Бельгия) – Бетис (Испания)
  • 22:00. Копенгаген (Дания) – Хайденхайм (Германия)
  • 22:00. Омония (Кипр) – Пафос (Кипр)

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

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Лига конференций смотреть онлайн Бетис Панатинаикос Копенгаген Омония Ягеллония Белосток АПОЭЛ Шемрок Роверс Гент Олимпия Любляна Роман Безус Мольде Целе Викингур Хайденхайм Пафос ТСЦ Бачка-Топола Борац Баня-Лука Николай Балакин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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