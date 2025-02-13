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Лига Европы
АЗ Алкмаар
13.02.2025 22:00 - : -
Галатасарай
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Лига Европы
13 февраля 2025, 20:12 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:57
415
0

Лига Европы. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 13 февраля пройдут первые поединки 1/16 финала Лиги Европы

13 февраля 2025, 20:12 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:57
415
0
Лига Европы. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик сыграет за итальянскую Рому в матче против португальского Порту.

⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля

  • 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания)
  • 19:45. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды)
  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия)
  • 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • 22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)
  • 22:00. ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
  • 22:00. Порту (Португалия) – Рома (Италия)
  • 22:00. Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия)

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания)

19:45. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды)

19:45. Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия)

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия)

22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)

22:00. ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)

22:00. Порту (Португалия) – Рома (Италия)

22:00. Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия)

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Лига Европы Артем Довбик Галатасарай Рома Рим Твенте Андерлехт Фенербахче ПАОК Мидтьюлланд Виктория Пльзень АЗ Алкмаар Ференцварош Реал Сосьедад ФКСБ (Стяуа) Бухарест Буде-Глимт Порту Юнион Сен-Жилуаз смотреть онлайн Аякс Порту - Рома
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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