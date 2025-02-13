Лига Европы. Все матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 13 февраля пройдут первые поединки 1/16 финала Лиги Европы
Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.
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Украинский форвард Артем Довбик сыграет за итальянскую Рому в матче против португальского Порту.
⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля
- 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания)
- 19:45. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды)
- 19:45. Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия)
- 19:45. Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия)
- 22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)
- 22:00. ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
- 22:00. Порту (Португалия) – Рома (Италия)
- 22:00. Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия)
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания)
19:45. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды)
19:45. Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия)
19:45. Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия)
22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)
22:00. ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
22:00. Порту (Португалия) – Рома (Италия)
22:00. Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия)
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