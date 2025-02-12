Лига чемпионов12 февраля 2025, 22:26 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:27
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Монако – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25
12 февраля 2025, 22:26 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:27
423
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12 февраля проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.
Коллективы играют на стадионе Луи II. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.
Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала
Первый матч. 12 февраля
Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Монако – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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