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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 22:26 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:27
423
0

Монако – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25

12 февраля 2025, 22:26 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:27
423
0
Монако – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Луи II. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала

Первый матч. 12 февраля

Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Монако – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Анатолий Трубин видео голов и обзор Бенфика Монако Монако - Бенфика Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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