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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 22:19 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:55
241
0

Селтик – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов

12 февраля 2025, 22:19 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:55
241
0
Селтик – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Шотландский «Селтик» дома принимает немецкий клуб «Бавария».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене.

Селтик – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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