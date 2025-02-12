Лига чемпионов12 февраля 2025, 22:19 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:55
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Селтик – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов
12 февраля 2025, 22:19 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:55
241
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12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Шотландский «Селтик» дома принимает немецкий клуб «Бавария».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене.
Селтик – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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