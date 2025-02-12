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Лига Чемпионов
Фейеноорд
12.02.2025 22:00 – 79 1 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 22:30 |
223
0

Фейеноорд – Милан. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

12 февраля 2025, 22:30 |
223
0
Фейеноорд – Милан. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Пайшао

В среду, 12 февраля, проходит первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает стадион «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Фейеноорд – Милан – 1:0 (обновляется)

Голы: Пайшао, 4

❗️ Пайшао забил в ворота Милана, 4-я минута, 1:0

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
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Фейеноорд Фейенорд - Милан Милан Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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