Фейеноорд – Милан. Видео голов и обзор (обновляется)

В среду, 12 февраля, проходит первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает стадион «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Фейеноорд – Милан – 1:0 (обновляется)

Голы: Пайшао, 4

❗️ Пайшао забил в ворота Милана, 4-я минута, 1:0