Лига чемпионов12 февраля 2025, 22:30 |
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Фейеноорд – Милан. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
12 февраля 2025, 22:30 |
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В среду, 12 февраля, проходит первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает стадион «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Фейеноорд – Милан – 1:0 (обновляется)
Голы: Пайшао, 4
❗️ Пайшао забил в ворота Милана, 4-я минута, 1:0
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
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