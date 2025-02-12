Лига чемпионов12 февраля 2025, 20:06 |
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ВИДЕО. Дикая ошибка. Ютгла забил в ворота Аталанты
Испанский форвард открыл счет в матче Лиги чемпионов
12 февраля 2025, 20:06 |
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Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Брюгге» и «Аталантой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 15-й минуте матча форвард хозяев поля Ферран Ютгла открыл счет в матче после ошибки обороны гостей. Счет на табло – 1:0.
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