ВИДЕО. Дикая ошибка. Ютгла забил в ворота Аталанты

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Брюгге» и «Аталантой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

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На 15-й минуте матча форвард хозяев поля Ферран Ютгла открыл счет в матче после ошибки обороны гостей. Счет на табло – 1:0.

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