Англия12 февраля 2025, 13:10 |
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Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии
12 февраля 2025, 13:10 |
83
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В среду, 12 февраля, состоится перенесенный матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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