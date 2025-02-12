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Эвертон
12.02.2025 21:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
12 февраля 2025, 13:10 |
83
0

Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии

12 февраля 2025, 13:10 |
83
0
Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В среду, 12 февраля, состоится перенесенный матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Ливерпуль
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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко смотреть онлайн Эвертон - Ливерпуль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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