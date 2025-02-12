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Монако
12.02.2025 22:00 - : -
Бенфика
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 12:40 |
15
0

Монако – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву

12 февраля 2025, 12:40 |
15
0
Монако – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 12 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Монако» и «Бенфика».

Матч пройдет на стадионе «Стад Луи ІІ», который находится в Монако.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Монако – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Монако – Бенфика
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Трансляция матча В эфире

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Монако Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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