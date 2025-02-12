АНЧЕЛОТТИ: «Это только первый тайм. На Бернабеу может случиться что угодно»
Главный тренер Реала прокомментировал победный матч ЛЧ против Ман Сити
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:2):
«Мы не заслуживали уступать 1:2. Мы создавали многие опасные моменты и хорошо защищались. В итоге победа заслуженная. Нам нужно оставаться спокойными. Это только первый тайм. На Бернабеу может случиться что угодно.
Что больше всего понравилось в команде? Характер личности. Мы хорошо действовали в обороне. Это было непросто, но сегодня мы справились.
«Манчестер Сити» – очень хорошая команда, они провели отличный матч, по моему мнению. Я считаю, что там был пенальти за фол на Фоден. Арбитр – один из лучших в Европе.
Мяч Джуда Беллингема? Это был важный гол. Он провел фантастический матч и всегда был опасен. Для него это была топовая игра».
События матча
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