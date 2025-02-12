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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
11.02.2025 22:00 – FT 2 : 3
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 03:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 04:41
222
0

АНЧЕЛОТТИ: «Это только первый тайм. На Бернабеу может случиться что угодно»

Главный тренер Реала прокомментировал победный матч ЛЧ против Ман Сити

12 февраля 2025, 03:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 04:41
222
0
АНЧЕЛОТТИ: «Это только первый тайм. На Бернабеу может случиться что угодно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:2):

«Мы не заслуживали уступать 1:2. Мы создавали многие опасные моменты и хорошо защищались. В итоге победа заслуженная. Нам нужно оставаться спокойными. Это только первый тайм. На Бернабеу может случиться что угодно.

Что больше всего понравилось в команде? Характер личности. Мы хорошо действовали в обороне. Это было непросто, но сегодня мы справились.

«Манчестер Сити» – очень хорошая команда, они провели отличный матч, по моему мнению. Я считаю, что там был пенальти за фол на Фоден. Арбитр – один из лучших в Европе.

Мяч Джуда Беллингема? Это был важный гол. Он провел фантастический матч и всегда был опасен. Для него это была топовая игра».

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Карло Анчелотти
Николай Степанов Источник: BBC
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