Лига чемпионов11 февраля 2025, 23:31 |
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ВИДЕО. Шмели летят за победой. Гросс забил второй гол Боруссии
Немецкий полузащитник забил второй гол своей команды
11 февраля 2025, 23:31 |
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Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и дортмундской «Боруссией» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает Жозе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
На 68-й минуте матча полузащитник гостей Паскаль Гросс удвоил преимущество своей команды в счете. Счет на табло – 0:2.
❗️ ВИДЕО. Шмели летят за победой. Гросс забил второй гол Боруссии
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