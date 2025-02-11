Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и дортмундской «Боруссией» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Жозе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 68-й минуте матча полузащитник гостей Паскаль Гросс удвоил преимущество своей команды в счете. Счет на табло – 0:2.

❗️ ВИДЕО. Шмели летят за победой. Гросс забил второй гол Боруссии