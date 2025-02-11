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  4. ВИДЕО. Шмели летят за победой. Гросс забил второй гол Боруссии
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 23:31 |
81
0

ВИДЕО. Шмели летят за победой. Гросс забил второй гол Боруссии

Немецкий полузащитник забил второй гол своей команды

11 февраля 2025, 23:31 |
81
0
ВИДЕО. Шмели летят за победой. Гросс забил второй гол Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и дортмундской «Боруссией» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Жозе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

На 68-й минуте матча полузащитник гостей Паскаль Гросс удвоил преимущество своей команды в счете. Счет на табло – 0:2.

❗️ ВИДЕО. Шмели летят за победой. Гросс забил второй гол Боруссии

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Паскаль Гросс Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Лига чемпионов Спортинг - Боруссия Д
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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