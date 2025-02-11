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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:03
2284
0

Манчестер Сити – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов

11 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:03
2284
0
Манчестер Сити – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу

Победитель поединка в 1/8 финала сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена.

Манчестер Сити – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 19 мин

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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