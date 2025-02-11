Манчестер Сити – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов
11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу
Победитель поединка в 1/8 финала сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена.
Манчестер Сити – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 19 мин
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