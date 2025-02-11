Спортинг – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Хосе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:0 (обновляется)

Голы: