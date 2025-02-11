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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
11.02.2025 22:00 – 65 0 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 22:01 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:56
171
0

Спортинг – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

11 февраля 2025, 22:01 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:56
171
0
Спортинг – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Хосе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:0 (обновляется)

Голы:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Лига чемпионов видео голов и обзор Спортинг - Боруссия Д
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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