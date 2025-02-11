11.02.2025 22:00 – 65’ 0 : 1
Лига чемпионов11 февраля 2025, 22:01 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:56
171
0
Спортинг – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
11 февраля 2025, 22:01 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:56
171
0
Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает Хосе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:0 (обновляется)
Голы:
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 февраля 2025, 09:43 6
Портал Sky Sports обнародовал «танец крысы» в исполнении Александра
Футбол | 11 февраля 2025, 14:12 68
Команда Костюка вела в два мяча после первого тайма, но в итоге покинула Юношескую лигу УЕФА
Футбол | 11.02.2025, 21:41
Теннис | 11.02.2025, 16:14
Футбол | 11.02.2025, 18:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2025, 02:14
10.02.2025, 08:44 2
10.02.2025, 12:06 1
10.02.2025, 11:40 4
09.02.2025, 20:53
10.02.2025, 21:47 16
11.02.2025, 07:49 1
10.02.2025, 07:50 9