Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор (обновляется)

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Брестом» и «ПСЖ» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Стад де Рудуру в Генгаме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Брест – ПСЖ – 0:1 (обновляется)

Голы: Витинья, 21 (пенальти)

❗️ Витинья забил в ворота Бреста, 21-я минута, 0:1