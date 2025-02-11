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  4. Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор (обновляется)
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 20:21 |
169
0

Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени

11 февраля 2025, 20:21 |
169
0
Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Брестом» и «ПСЖ» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Стад де Рудуру в Генгаме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Брест – ПСЖ – 0:1 (обновляется)

Голы: Витинья, 21 (пенальти)

❗️ Витинья забил в ворота Бреста, 21-я минута, 0:1

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ПСЖ Брест (Франция) Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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