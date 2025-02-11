Лига чемпионов11 февраля 2025, 20:21 |
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Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени
11 февраля 2025, 20:21 |
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Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Брестом» и «ПСЖ» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает Стад де Рудуру в Генгаме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Брест – ПСЖ – 0:1 (обновляется)
Голы: Витинья, 21 (пенальти)
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