В игре с киргизами за Черноморец сыграл новичок из Зимбабве

Сегодня одесский «Черноморец» сыграл предпоследний контрольный матч на тренировочном сборе в Турции. Подопечные Александра Бабича встречались с середняком чемпионата Кыргызстана, ФК «Узген». В этом поединке тренерский штаб «моряков» в очередной раз имел возможность проверить в действии большую группу новичков, львиная доля из которых появилась в расположении команды на турецком Средиземноморье. Возможно, именно этот фактор и сказался на игре, в которой «Черноморец» уступил с крупным счетом 1:4.

Первыми в этом спарринге забили киргизские футболисты. Это произошло на 25-й минуте, когда удар игрока «Узгена» оказался проблемным для вратаря «моряков».

Второй гол соперник одесситов записал на свой счет вскоре после возобновления игры. Шла 53-я минута, как ошибка одного из игроков украинской команды привела к потере мяча вблизи собственной штрафной площадки. Перехват, выход на свободное пространство – и голкипер «Черноморца» снова оказался бессилен.

«Черноморец» сумел сократить счет уже в середине второго тайма. Рефери назначил штрафной метрах в 32-34 от ворот «Узгена», и нападающий Алексей Хобленко мастерски пробил почти впритык к боковой стойке. Это произошло на 67-й минуте.

Казалось, что стоит «морякам» немного прибавить, и счет в любой момент может измениться. Однако этого не произошло. Наоборот, одесская команда вновь вынуждена была пропустить. Причем дважды - на 86-й и 87-й минутах. Произошло это вследствие потери концентрации. Сначала грубую ошибку допустил вратарь «Черноморца», опрометчиво выбив мяч на ногу сопернику, который за это его сразу же наказал. А затем не лучшим образом действовали в обороне в собственной штрафной площадке. В итоге - 1:4.

В поединке против киргизов участвовали сразу шестеро новичков. Как стало известно Sport.ua, одним из них является зимбабвийский легионер Анеш, который находится в «Черноморце» на просмотре.

Состав «моряков» в этой игре был таким: Вечный (Небит, 46), Гомес, Крайник (Кратов, 60), Ермаков, Жаржу, Райс, Робакидзе, Сигеев (Анеш, 60), Пшеничнюк (Усайе, 60), Попов (Колли, 60), Хобленко.

Завтра «Черноморец» сыграет заключительный контрольный матч турецкого сбора. Его спарринг-партнером станет грузинская «Дила» из Гори.