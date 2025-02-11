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  4. «Ты ничего не сможешь». Тренер Лунина вспомнил серию пенальти c Ман Сити
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 18:13 |
877
1

«Ты ничего не сможешь». Тренер Лунина вспомнил серию пенальти c Ман Сити

Луис Льопис рассказал, какие советы давал Андрею

11 февраля 2025, 18:13 |
877
1
«Ты ничего не сможешь». Тренер Лунина вспомнил серию пенальти c Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Тренер вратарей мадридского «Реала» Луис Льопис рассказал о наставлениях, которые он давал своему украинскому подопечному Андрею Лунину перед серией пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с «Манчестер Сити».

«Серия пенальти против «Сити» для нас началась еще на стадионе «Вальекас». За несколько дней до матча с «Сити» мы играли с «Райо Вальекано». В наши ворота был назначен пенальти, тогда играл как раз Андрей.

Мы пришли к выводу, что если пенальти будет исполнять Рауль де Томас, то он вероятно пробьет по центру. Поэтому, я сказал Андрею, чтобы он не двигался. Он должен был спокойно стоять в центре, не двигаться и поймать мяч.

Рауль де Томас действительно пробил по центру, но Андрей уже упал в угол ворот», – рассказал Льопис в документальном фильме „Реал“, как тебя можно не любить».

Сам Лунин объяснил, почему не послушал тренера: «Это был всего один удар во время матча, а не серия пенальти. Поэтому я колебался».

Льопис также поделился подсказками, которые давал украинцу перед серией пенальти с «Манчестер Сити»: «Помни «Вальекас». Стой спокойно и не двигайся. Когда будет бить Бернарду Силва, не двигайся. Ты ничего другого сделать не сможешь. У него есть свои сомнения...».

Тогда в серии пенальти украинский вратарь «Реала» отразил удары двух игроков «Манчестер Сити» – Силвы и Матео Ковачича.

Ранее Модрич объяснил, почему Силва не забил пенальти Лунину.

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Реал Мадрид Манчестер Сити серия пенальти Бернарду Силва Андрей Лунин Лига чемпионов Луис Льопис
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Бл де таких клоунів беруть? Навіть наший члєнограй проти цього фантаста - просто нікчемний аматор.  
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