В УАФ объявили о смене формата Кубка Украины и изменениях в регламенте УПЛ

11 февраля в Доме футбола проходит пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, на которой будут озвучены итоги работы функционера за прошлый год.

Во время беседы было озвучено несколько важных решений, которые касаются украинских клубов. Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко сообщил:

«Одно из ключевых достижений – унификация уставных документов: обновленный регламент, исправивший все казусы и баги, не предполагает ситуаций как это было во время «снятия с соревнований СК Днепр-1».

Кроме того в УАФ сообщили, что рассматривается новый формат и новый трофей Кубка Украины. В следующем сезоне украинские клубы будут освобождены от аттестационных взносов.

Ранее сообщалось, что на развитие сборной Украины по футболу планируют выделить 3,4 млн евро.

ФОТО. План Украинской ассоциации футбола о сотрудничестве с клубами