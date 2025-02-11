Молодежные турниры11 февраля 2025, 12:37 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:58
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ВИДЕО. Динамо U-19 вышло вперед в поединке против Аталанты
Сначала «бергамаски» отправили мяч в свои ворота, а затем гол забил Пономаренко
11 февраля 2025, 12:37 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:58
731
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11 февраля в 12:00 по киевскому времени начался матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Киевское Динамо U-19 принимает итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.
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Первыми в этой встрече отличились именно «бергамаски», но уже в середине первого тайма киевляне вышли вперед. Сначала на 23-й минуте счет сравнялся после автогола нападающего Аталанты Генри Камары, а уже через 5 минут за Динамо отличился форвард Матвей Пономаренко.
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