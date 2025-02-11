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11 февраля 2025, 12:37 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:58
731
0

ВИДЕО. Динамо U-19 вышло вперед в поединке против Аталанты

Сначала «бергамаски» отправили мяч в свои ворота, а затем гол забил Пономаренко

11 февраля 2025, 12:37 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:58
731
0
ВИДЕО. Динамо U-19 вышло вперед в поединке против Аталанты
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

11 февраля в 12:00 по киевскому времени начался матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Киевское Динамо U-19 принимает итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми в этой встрече отличились именно «бергамаски», но уже в середине первого тайма киевляне вышли вперед. Сначала на 23-й минуте счет сравнялся после автогола нападающего Аталанты Генри Камары, а уже через 5 минут за Динамо отличился форвард Матвей Пономаренко.

ВИДЕО. Динамо U-19 вышло вперед в поединке против Аталанты

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Динамо Киев Аталанта Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Аталанта U-19 Динамо - Аталанта видео голов и обзор автогол Матвей Пономаренко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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