ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал Фердинанда

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании нигерийского полузащитника болгарского «Левски» Фердинанда Икенны.

Отмечается, что 21-летний футболист присоединился к клубу на правах аренды до завершения нынешней кампании. Икенна будет выступать в «Кривбассе» под 8-м номером.

Фердинанд дебютировал за юношескую сборную Нигерии 14 апреля 2019 года в матче с Танзанией U-17 на позиции центрального защитника. Икенна является воспитанником нигерийской Академии A&В, а также хорватского клуба «Загорец». В 2022 году подписал контракт с хорватской «Дубравой».

В 2024 он стал футболистом болгарского «Левски», за который дебютировал 26 июля в игре против «Ботева». Всего в первой части сезона чемпионата Болгарии 2024/2025 сыграл 11 матчей и 2 поединка в национальном кубке.

Ранее «Кривбасс» официально объявил об уходе Джихада Бизиманы.