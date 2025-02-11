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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 10:14 | Обновлено 11 февраля 2025, 10:15
977
2

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал Фердинанда

«Кривбасс» усилился нигерийским полузащитником

11 февраля 2025, 10:14 | Обновлено 11 февраля 2025, 10:15
977
2
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал Фердинанда
ФК Кривбасс. Фердинанд Икенна

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании нигерийского полузащитника болгарского «Левски» Фердинанда Икенны.

Отмечается, что 21-летний футболист присоединился к клубу на правах аренды до завершения нынешней кампании. Икенна будет выступать в «Кривбассе» под 8-м номером.

Фердинанд дебютировал за юношескую сборную Нигерии 14 апреля 2019 года в матче с Танзанией U-17 на позиции центрального защитника. Икенна является воспитанником нигерийской Академии A&В, а также хорватского клуба «Загорец». В 2022 году подписал контракт с хорватской «Дубравой».

В 2024 он стал футболистом болгарского «Левски», за который дебютировал 26 июля в игре против «Ботева». Всего в первой части сезона чемпионата Болгарии 2024/2025 сыграл 11 матчей и 2 поединка в национальном кубке.

Ранее «Кривбасс» официально объявил об уходе Джихада Бизиманы.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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Saar
Я думав підписали Ріо...🤣🤣
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0
Gargantua81
главное чтобы Гаврилу не подписали
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0
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