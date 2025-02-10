Динамо Киев

10.02.2025 16:00 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига10 февраля 2025, 18:11 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:15
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Динамо – Эсбьерг – 2:0. Голы Ваната и Брагару. Обзор матча
Фрагменты контрольного матча киевлян
10 февраля 2025, 18:11 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:15
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10 февраля Динамо провело очередной контрольный матч в рамках подготовки к возобновлению сезона УПЛ, соперником был датский Эсбьерг.
Киевляне выиграли со счетом 2:0 благодаря точным ударам Владислава Ваната и Максима Брагару.
Контрольный матч
Динамо – Эсбьерг 2:0
Голы: Ванат, 25, Брагару, 68
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