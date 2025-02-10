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Динамо Киев
10.02.2025 16:00 – FT 2 : 0
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 18:11 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:15
504
0

Динамо – Эсбьерг – 2:0. Голы Ваната и Брагару. Обзор матча

Фрагменты контрольного матча киевлян

10 февраля 2025, 18:11 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:15
504
0
Динамо – Эсбьерг – 2:0. Голы Ваната и Брагару. Обзор матча
ФК Динамо Киев

10 февраля Динамо провело очередной контрольный матч в рамках подготовки к возобновлению сезона УПЛ, соперником был датский Эсбьерг.

Киевляне выиграли со счетом 2:0 благодаря точным ударам Владислава Ваната и Максима Брагару.

Контрольный матч

Динамо Эсбьерг 2:0
Голы: Ванат, 25, Брагару, 68

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Динамо Киев товарищеские матчи Эсбьерг учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор Владислав Ванат Максим Брагару
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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