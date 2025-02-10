Унаи ЭМЕРИ: «Мы строим комнаду нашей мечты»
«Астон Вилла» продолжает бороться за Кубок Англии
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в Кубке Англии над «Тоттенхэмом».
«Конечно, я доволен. Эта игра была фантастической, ведь мы играли против очень сильного соперника. «Астон Вилла» давно не могла преодолеть этот этап. Теперь нужно двигаться дальше и дарить нашим болельщикам еще больше поводов для радости.
Команда полностью выполнила план на игру, который я просил. Мы доминировали, много создавали. Все было идеально.
Мы находимся в очень хорошей физической форме, и сейчас ее нужно сохранить до конца сезона. Еще несколько игроков вернутся из лазарета.
Доволен футболистами, которые присоединились к нам зимой. Мален, Гарсия, Асенсио и Рэшфорд – с ними нужно строить команду нашей мечты», – сказал Эмери.
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