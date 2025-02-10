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Англия
10 февраля 2025, 03:52 | Обновлено 10 февраля 2025, 03:59
76
0

Унаи ЭМЕРИ: «Мы строим комнаду нашей мечты»

«Астон Вилла» продолжает бороться за Кубок Англии

10 февраля 2025, 03:52 | Обновлено 10 февраля 2025, 03:59
76
0
Унаи ЭМЕРИ: «Мы строим комнаду нашей мечты»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в Кубке Англии над «Тоттенхэмом».

«Конечно, я доволен. Эта игра была фантастической, ведь мы играли против очень сильного соперника. «Астон Вилла» давно не могла преодолеть этот этап. Теперь нужно двигаться дальше и дарить нашим болельщикам еще больше поводов для радости.

Команда полностью выполнила план на игру, который я просил. Мы доминировали, много создавали. Все было идеально.

Мы находимся в очень хорошей физической форме, и сейчас ее нужно сохранить до конца сезона. Еще несколько игроков вернутся из лазарета.

Доволен футболистами, которые присоединились к нам зимой. Мален, Гарсия, Асенсио и Рэшфорд – с ними нужно строить команду нашей мечты», – сказал Эмери.

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Тоттенхэм Астон Вилла Кубок Англии по футболу Астон Вилла - Тоттенхэм Унаи Эмери
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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