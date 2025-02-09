Шахтер – Зимбру – 3:0. Соперники разных классов. Видео голов и обзор матча
Команды провели контрольную встречу в Турции
9 февраля донецкий «Шахтер» проводил товарищеский матч против молдавского «Зимбру».
Игра проходила в рамках тренировочного сбора команды в Турции.
Подопечные Марино Пушича провели очень хороший матч. В первом тайме счет открыл бразилец Кевин.
Вторая половина началась с ошибки Артема Бондаренко, который привез пенальти в собственные ворота. Голкипер «горняков» Кирилл Фесюн парировал удар от Гая Дахана.
Чуть позже уже «Шахтер» получил право на одиннадцатиметровый. Бондаренко не промахнулся. Точку в матче поставил Марьян Швед - 3:0
Товарищеский матч. 9 февраля
«Шахтер» – «Зимбру» – 3:0
Голы: Кевин, 23, Бондаренко, 61, Швед, 86
На 48 минуте Гай Дахан («Зимбру») не забил пенальти (вратарь).
Предупреждения: Судаков, 11, Крыськив, 43, Бондаренко, 48, Траоре, 84 - Сума, 43
«Шахтер» (1 тайм): Ризнык, Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Крыськив, Кевин, Судаков (Бондаренко, 36), Марлон, Швед, Педриньо да Силва
«Шахтер» (2 тайм): Фесюн, Азаров, Фарина, Грам, Винисиус, Назарина, Невертон, Бондаренко, Глущенко, Швед,Траоре
«Зимбру»: Чеботари - Родригеш, Бургиу, Розгонюк, Макрицки - Ковали, Сума, Пас, Раилеану - Дахан, Ордоньес
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сауль Альварес проведет бой против Уильяма Скалла
Килиан в матче против «Атлетико» оформил 500-е результативное действие в карьере