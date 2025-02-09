Шахтер – Зимбру – 3:0. Соперники разных классов. Видео голов и обзор матча

9 февраля донецкий «Шахтер» проводил товарищеский матч против молдавского «Зимбру».

Игра проходила в рамках тренировочного сбора команды в Турции.

Подопечные Марино Пушича провели очень хороший матч. В первом тайме счет открыл бразилец Кевин.

Вторая половина началась с ошибки Артема Бондаренко, который привез пенальти в собственные ворота. Голкипер «горняков» Кирилл Фесюн парировал удар от Гая Дахана.

Чуть позже уже «Шахтер» получил право на одиннадцатиметровый. Бондаренко не промахнулся. Точку в матче поставил Марьян Швед - 3:0

Товарищеский матч. 9 февраля

«Шахтер» – «Зимбру» – 3:0

Голы: Кевин, 23, Бондаренко, 61, Швед, 86

На 48 минуте Гай Дахан («Зимбру») не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Судаков, 11, Крыськив, 43, Бондаренко, 48, Траоре, 84 - Сума, 43

«Шахтер» (1 тайм): Ризнык, Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Крыськив, Кевин, Судаков (Бондаренко, 36), Марлон, Швед, Педриньо да Силва

«Шахтер» (2 тайм): Фесюн, Азаров, Фарина, Грам, Винисиус, Назарина, Невертон, Бондаренко, Глущенко, Швед,Траоре

«Зимбру»: Чеботари - Родригеш, Бургиу, Розгонюк, Макрицки - Ковали, Сума, Пас, Раилеану - Дахан, Ордоньес

Видео голов и обзор матча