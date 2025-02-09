Украинец подпишет контракт с клубом топ-лиги. Будет играть в первой команде
Виктор Коваленко возвращается в футбол
Украинский полузащитник Виктор Коваленко вскоре подпишет контракт с итальянским «Эмполи», сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, соглашение между клубом Серии А и 28-летним футболистом будет рассчитано до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Летом закончился его контракт с «Аталантой», поэтому сейчас игрок является свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Виктор Коваленко отклонил предложения от клубов чемпионата Турции.
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