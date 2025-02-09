Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец подпишет контракт с клубом топ-лиги. Будет играть в первой команде
Италия
09 февраля 2025, 12:17 |
1772
3

Украинец подпишет контракт с клубом топ-лиги. Будет играть в первой команде

Виктор Коваленко возвращается в футбол

09 февраля 2025, 12:17 |
1772
3
Украинец подпишет контракт с клубом топ-лиги. Будет играть в первой команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко вскоре подпишет контракт с итальянским «Эмполи», сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, соглашение между клубом Серии А и 28-летним футболистом будет рассчитано до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Летом закончился его контракт с «Аталантой», поэтому сейчас игрок является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Виктор Коваленко отклонил предложения от клубов чемпионата Турции.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги подписал украинского футболиста
Стало известно, кто из легионеров будет играть в Черноморце в аренде
Новички-легионеры покинули расположение Руха
Виктор Коваленко Эмполи трансферы трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
Футбол | 09 февраля 2025, 02:55 0
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?

Килиан в матче против «Атлетико» оформил 500-е результативное действие в карьере

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08 февраля 2025, 20:13 5
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 февраля в 22:00 по Киеву

Плимут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 09.02.2025, 11:43
Плимут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Плимут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Луценко назвал экс-игрока Динамо и Шахтера, не реализовавшего себя
Футбол | 09.02.2025, 10:36
Луценко назвал экс-игрока Динамо и Шахтера, не реализовавшего себя
Луценко назвал экс-игрока Динамо и Шахтера, не реализовавшего себя
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Бокс | 09.02.2025, 01:34
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Розпіарений! Як і більшість гравців ФК Шахтар… 
Ответить
+1
Lesovij7
Думал наверное что на расхват как свободный агент будет, не тут то было. 
Ответить
+1
ДонЛуган
О , всплыло , походу реально не тонет 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
07.02.2025, 17:12 49
Футбол
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
08.02.2025, 07:37 2
Бокс
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
07.02.2025, 20:26
Бокс
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
08.02.2025, 12:21 7
Бокс
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
07.02.2025, 08:51 1
Футбол
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем