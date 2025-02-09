Украина. Премьер лига09 февраля 2025, 12:07 |
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Динамо снова сыграет с РФШ, которых обыграли в Лиге Европы. Где и когда?
Команды сойдутся в контрольном матче
09 февраля 2025, 12:07 |
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Латвийский РФШ официально сообщил, что сыграет контрольный матч против киевского «Динамо». Об этом пишет клубная пресс-служба латвийцев.
По официальной информации, встреча состоится 16 февраля. Начало – в 11.00 по киевскому времени.
В спарринге с «Динамо» РФШ проведет контрольные матчи еще с двумя украинскими командами – «Шахтером» (13 февраля) и «Вересом» (14 февраля).
Киевское «Динамо одержало единственную победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы именно над РФШ, минимально обыграв латвийский коллектив.
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Комментарии 1
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Не здивуюсь, якщо РФШ виграє. В офіційному матчі вони добре виглядали, а на цей, товариський матч, вони будуть супер-мотивовані.
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