Динамо снова сыграет с РФШ, которых обыграли в Лиге Европы. Где и когда?

Латвийский РФШ официально сообщил, что сыграет контрольный матч против киевского «Динамо». Об этом пишет клубная пресс-служба латвийцев.

По официальной информации, встреча состоится 16 февраля. Начало – в 11.00 по киевскому времени.

В спарринге с «Динамо» РФШ проведет контрольные матчи еще с двумя украинскими командами – «Шахтером» (13 февраля) и «Вересом» (14 февраля).

Киевское «Динамо одержало единственную победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы именно над РФШ, минимально обыграв латвийский коллектив.