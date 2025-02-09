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  4. Динамо снова сыграет с РФШ, которых обыграли в Лиге Европы. Где и когда?
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 12:07 |
695
1

Динамо снова сыграет с РФШ, которых обыграли в Лиге Европы. Где и когда?

Команды сойдутся в контрольном матче

09 февраля 2025, 12:07 |
695
1
Динамо снова сыграет с РФШ, которых обыграли в Лиге Европы. Где и когда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Латвийский РФШ официально сообщил, что сыграет контрольный матч против киевского «Динамо». Об этом пишет клубная пресс-служба латвийцев.

По официальной информации, встреча состоится 16 февраля. Начало – в 11.00 по киевскому времени.

В спарринге с «Динамо» РФШ проведет контрольные матчи еще с двумя украинскими командами – «Шахтером» (13 февраля) и «Вересом» (14 февраля).

Киевское «Динамо одержало единственную победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы именно над РФШ, минимально обыграв латвийский коллектив.

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РФШ Рига Динамо - РФШ контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК РФШ
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Не здивуюсь, якщо РФШ виграє. В офіційному матчі вони добре виглядали, а на цей, товариський матч, вони будуть супер-мотивовані.
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