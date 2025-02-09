Стало известно, кто из легионеров будет играть в Черноморце в аренде

В тренировочном лагере одесского Черноморца в Турции сейчас находится большая группа потенциальных новичков с паспортами разных стран. В частности, на просмотре у тренерского штаба во главе с Александром Бабичем находятся таджик Хусрав Тоиров, грузин Георгий Робакидзе, панамец Анель Райс, гамбийцы Али Усайе и Салифу Колли. Их, как и еще нескольких кандидатов, ждет испытание в двух контрольных матчах, которые осталось сыграть одесситам на турецком Средиземноморье.

А между тем Sport.ua стало известно, что бразильский легионер Райан Карлос Сантос де Соуза, или как его коротко называют Райан, будет играть в Черноморце на правах аренды. До перехода в одесский клуб этот 22-летний левый защитник защищал цвета бразильского КРБ, который выступает во втором дивизионе. В нем он также выступал в аренде – от известного клуба Байя из города Сальвадор.

В нынешнем составе Черноморца уже есть двое бразильцев – защитник Кайо Гомес и полузащитник Жоао Нето. Оба играли в осенней части сезона-2024/25.

Ранее мы сообщали, что гамбийский клуб анонсировал отъезд двух игроков на просмотр в Черноморец.