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Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 11:32 |
317
0

Стало известно, кто из легионеров будет играть в Черноморце в аренде

Одним бразильцем в команде «моряков» стало больше

09 февраля 2025, 11:32 |
317
0
Стало известно, кто из легионеров будет играть в Черноморце в аренде
Instagram. Райан Карлос Сантос де Соуза

В тренировочном лагере одесского Черноморца в Турции сейчас находится большая группа потенциальных новичков с паспортами разных стран. В частности, на просмотре у тренерского штаба во главе с Александром Бабичем находятся таджик Хусрав Тоиров, грузин Георгий Робакидзе, панамец Анель Райс, гамбийцы Али Усайе и Салифу Колли. Их, как и еще нескольких кандидатов, ждет испытание в двух контрольных матчах, которые осталось сыграть одесситам на турецком Средиземноморье.

А между тем Sport.ua стало известно, что бразильский легионер Райан Карлос Сантос де Соуза, или как его коротко называют Райан, будет играть в Черноморце на правах аренды. До перехода в одесский клуб этот 22-летний левый защитник защищал цвета бразильского КРБ, который выступает во втором дивизионе. В нем он также выступал в аренде – от известного клуба Байя из города Сальвадор.

В нынешнем составе Черноморца уже есть двое бразильцев – защитник Кайо Гомес и полузащитник Жоао Нето. Оба играли в осенней части сезона-2024/25.

Ранее мы сообщали, что гамбийский клуб анонсировал отъезд двух игроков на просмотр в Черноморец.

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Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ аренда игрока инсайд Хусрав Тоиров
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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