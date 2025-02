Атлетико и Реал впервые в 1980 году сыграли три матча подряд в ничью

«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в трех последних встречах во всех турнирах, что является самой длинной серией ничьих среди этих команд с 1980 года.

8 февраля состоялся матч 23-го тура Ла Лиги между командами «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид». Поединок завершился со счетом 1:1.

Самая длинная серия ничьих среди «сливочных» и «матрасников» была в период с 1978 по 1980 годы, когда в пяти матчах подряд не определялся победитель.

В этом сезоне Ла Лиги «Атлетико» располагается на втором месте в турнирной таблице (14 побед, 7 ничьих, 2 поражения). «Реал» занимает первую позицию (15 побед, 5 ничьих, 3 поражения).

