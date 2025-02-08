Гамбийский клуб анонсировал отъезд двоих игроков на просмотр в Черноморец

Футбольный клуб «Фортуна» из Гамбии сообщил о том, что два его футболиста отправились на просмотр в одесский «Черноморец».

Речь об атакующих полузащитниках Салифу Колли и Али Усайе.

Отмечается, что оба африканца вчера вечером отправились в Турцию, где и попробуют проявить себя в стане одесситов, которые за границей проводят подготовительный сбор перед возобновлением матчей УПЛ-2024/25.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подпишет 18-летнего опорного полузащитника из Панамы.