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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 17:59 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:00
728
1

Гамбийский клуб анонсировал отъезд двоих игроков на просмотр в Черноморец

В Одессе могут осесть Салифу Колли и Али Усайе

08 февраля 2025, 17:59 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:00
728
1
Гамбийский клуб анонсировал отъезд двоих игроков на просмотр в Черноморец
instagram.com/fortune_football_club

Футбольный клуб «Фортуна» из Гамбии сообщил о том, что два его футболиста отправились на просмотр в одесский «Черноморец».

Речь об атакующих полузащитниках Салифу Колли и Али Усайе.

Отмечается, что оба африканца вчера вечером отправились в Турцию, где и попробуют проявить себя в стане одесситов, которые за границей проводят подготовительный сбор перед возобновлением матчей УПЛ-2024/25.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подпишет 18-летнего опорного полузащитника из Панамы.

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Черноморец Одесса просмотр игроков трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Александр Белогубко
хватит набирать хлам --лучше ищите нового тренера --Бабич не тянет в УПЛ
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