Украина. Премьер лига08 февраля 2025, 17:59 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:00
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Гамбийский клуб анонсировал отъезд двоих игроков на просмотр в Черноморец
В Одессе могут осесть Салифу Колли и Али Усайе
08 февраля 2025, 17:59 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:00
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Футбольный клуб «Фортуна» из Гамбии сообщил о том, что два его футболиста отправились на просмотр в одесский «Черноморец».
Речь об атакующих полузащитниках Салифу Колли и Али Усайе.
Отмечается, что оба африканца вчера вечером отправились в Турцию, где и попробуют проявить себя в стане одесситов, которые за границей проводят подготовительный сбор перед возобновлением матчей УПЛ-2024/25.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» подпишет 18-летнего опорного полузащитника из Панамы.
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