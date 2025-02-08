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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 11:35 | Обновлено 08 февраля 2025, 12:02
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Оболонь отказалась от заключительного спарринга

Команда Шищенко завершит сборы последним матчем 13 февраля

08 февраля 2025, 11:35 | Обновлено 08 февраля 2025, 12:02
191
0
Оболонь отказалась от заключительного спарринга
Instagram. ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» не проведут 14 февраля контрольный матч на сборах в Турции, как планировалось ранее.

По имеющейся информации, партнеры «Оболони», которые занимались организацией зарубежного этапа подготовки, таки подыскали спарринг-партнера, но поскольку несколько подопечных Сергея Шищенко не избежали повреждений и простуды, то тренерский штаб решил закрыть программу турецких сборов поединком 13 февраля с «Меркуря Чук» (Румыния).

Тем не менее, в «Оболони» надеются, что к отъезду в Украину все футболисты, которые тренировались в Турции, будут в строю и команда в оптимальном составе будет готовиться к календарному матчу 18 тура чемпионата УПЛ с «Ворсклой», который состоится 23 февраля.

В настоящее время киевский клуб занимает 14 место в УПЛ, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что на собрании в Турции «Оболонь» обыграла «Фастав Злин».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Сергей Шищенко инсайд учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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