Оболонь отказалась от заключительного спарринга

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» не проведут 14 февраля контрольный матч на сборах в Турции, как планировалось ранее.

По имеющейся информации, партнеры «Оболони», которые занимались организацией зарубежного этапа подготовки, таки подыскали спарринг-партнера, но поскольку несколько подопечных Сергея Шищенко не избежали повреждений и простуды, то тренерский штаб решил закрыть программу турецких сборов поединком 13 февраля с «Меркуря Чук» (Румыния).

Тем не менее, в «Оболони» надеются, что к отъезду в Украину все футболисты, которые тренировались в Турции, будут в строю и команда в оптимальном составе будет готовиться к календарному матчу 18 тура чемпионата УПЛ с «Ворсклой», который состоится 23 февраля.

В настоящее время киевский клуб занимает 14 место в УПЛ, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что на собрании в Турции «Оболонь» обыграла «Фастав Злин».