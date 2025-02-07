Манчестер Юнайтед – Лестер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии 2024/25
7 февраля проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между командами Манчестер Юнайтед и Лестер.
Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 7 февраля
Манчестер Юнайтед – Лестер – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Рид, 42
(новина оновлюється)
ГОЛ! 0:1 Рид, 42 мин.
Bobby De Cordova-Reid won't score an easier goal! 😅@LCFC strike first at Old Trafford 😯#EmiratesFACup pic.twitter.com/G8rAwsz2a6— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 7, 2025
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