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Англия
07 февраля 2025, 22:55 | Обновлено 07 февраля 2025, 23:02
105
0

Манчестер Юнайтед – Лестер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии 2024/25

07 февраля 2025, 22:55 | Обновлено 07 февраля 2025, 23:02
105
0
Манчестер Юнайтед – Лестер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между командами Манчестер Юнайтед и Лестер.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 7 февраля

Манчестер Юнайтед – Лестер – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Рид, 42

(новина оновлюється)

ГОЛ! 0:1 Рид, 42 мин.

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Манчестер Юнайтед Лестер Манчестер Юнайтед - Лестер Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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