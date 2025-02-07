ОФИЦИАЛЬНО. Мог играть в Англии. Вингер Динамо продлил контракт с клубом

Киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с украинским вингером Назаром Волошиным.

Отмечается, что новое соглашение между 21-летним футболистом и столичным клубом будет действовать до 30 июня 2028 года.

Хавбек является игроком первой команды «Динамо» с зимы 2023 года, когда вернулся из аренды в «Кривбассе». С тех пор провел во всех турнирах за «бело-синих» 71 матч (53 в УПЛ, 2 в Кубке Украины, 16 в еврокубках) и забил 13 мячей.

В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отклонило предложение английского «Сандерленда» по аренде Назара Волошина с опцией последующего выкупа.