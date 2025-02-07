Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мог играть в Англии. Вингер Динамо продлил контракт с клубом
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 07 февраля 2025, 11:06
382
3

ОФИЦИАЛЬНО. Мог играть в Англии. Вингер Динамо продлил контракт с клубом

Назар Волошин подписал новое соглашение на 3.5 года

07 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 07 февраля 2025, 11:06
382
3
ОФИЦИАЛЬНО. Мог играть в Англии. Вингер Динамо продлил контракт с клубом
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с украинским вингером Назаром Волошиным.

Отмечается, что новое соглашение между 21-летним футболистом и столичным клубом будет действовать до 30 июня 2028 года.

Хавбек является игроком первой команды «Динамо» с зимы 2023 года, когда вернулся из аренды в «Кривбассе». С тех пор провел во всех турнирах за «бело-синих» 71 матч (53 в УПЛ, 2 в Кубке Украины, 16 в еврокубках) и забил 13 мячей.

В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отклонило предложение английского «Сандерленда» по аренде Назара Волошина с опцией последующего выкупа.

По теме:
После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера
Экс-вратарь Шахтера: «Меня выгнали из Динамо из-за проблем со зрением»
Не Дячук. Шовковский отказался отпускать игрока Динамо в другой клуб
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Назар Волошин
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри
Бокс | 06 февраля 2025, 14:45 4
ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри
ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри

Важные новости бокса на канале Уса Вусика

Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин
Бокс | 07 февраля 2025, 08:18 4
Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин
Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин

Большое боксерское шоу состоится 8 февраля

Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Футбол | 06.02.2025, 17:50
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Стало известно, сколько заработал Кривбасс на продаже хавбека в Ливию
Футбол | 07.02.2025, 10:00
Стало известно, сколько заработал Кривбасс на продаже хавбека в Ливию
Стало известно, сколько заработал Кривбасс на продаже хавбека в Ливию
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Футбол | 06.02.2025, 19:04
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
Цікаво на кого разраховані ці казки ?В сандерденді завжди грали чудові гравці на кшатлп Адам Джонсон Або Джермейн Дефо.,їм ще волошиних.та ванатів не вистачало
Ответить
0
BUCH
А як на мене, цей Волошин геть ніякий!!! Бігати може, але не більше…
Ответить
0
Умник
Логично, Ярмола заканчивает ше и Волошина продавать?
Мы ж не Шахтер, что всех.в трабзон)))).
Мася поучиться приему мяча и потом вперед
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
05.02.2025, 22:01 15
Футбол
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
06.02.2025, 06:01
Теннис
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
05.02.2025, 23:43 6
Футбол
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 9
Бокс
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
05.02.2025, 11:26 10
Теннис
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем