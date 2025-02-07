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Другие новости
07 февраля 2025, 06:45 | Обновлено 07 февраля 2025, 10:26
3059
0

Разгромы от Ливерпуля, Барселоны, гол пяткой от Ярмоленко, победа Бущана

Главные новости за 6 февраля на Sport.ua

07 февраля 2025, 06:45 | Обновлено 07 февраля 2025, 10:26
3059
0
Разгромы от Ливерпуля, Барселоны, гол пяткой от Ярмоленко, победа Бущана
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Тоттенхэм

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 февраля.

1. Реванш над шпорами. Ливерпуль отгрузил 4 мяча и вышел в финал Кубка лиги
Тоттенхэм не сумел удержать гандикап, полученный в первой игре

2А. Выводы не сделали. Барселона с хет-триком Торреса разбила Валенсию
Недавний матч чемпионата не стал уроком для «летучих мышей»

2В. Все решилось за тайм. Реал Сосьедад одолел Осасуну в Кубке Испании
Команда Иманоля Альгуасиля прошла в 1/2 финала турнира

3А. Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Команда Шовковского с победы начала вторую часть зимних сборов

3В. Два гола Кожушко. Кривбасс в спарринге победил Эребру
Криворожский клуб провел четвертый контрольный матч на сборах

3С. Забили четыре мяча. Заря разобралась с австрийским клубом
Команда Младена Бартуловича победила «Санкт-Пельтен» из Австрии

3D. Необычный матч. Рух с дублем Климчука обыграл австрийцев
«Рух» и «Амштеттен» сыграли четыре тайма по 30 минут

4. Первая победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж
Хозяева поля не оставили шансов гостям

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный защитник Реала объявил о завершении карьеры
Марсело повесил бутсы на гвоздь

5В. Криштиану Роналду отреагировал на завершение карьеры Марсело
Футболисты девять сезонов были одноклубниками

6А. €150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
«Наполи» готовит серьезную трансферную компанию на лето, одна из целей – Судаков

6В. Коваленко получил предложение от клуба Серии А. Он уже там играл
Вернуть Виктора пожелал «Эмполи», но у украинца есть и другие варианты

7А. Украинка на ITF W75 в Польше прошла отбор и взяла сет у первой сеяной
Надежда Колб навязала борьбу Гао Синьюй в 1/16 финала турнира в Лешно

7В. Лидер украинского тенниса впервые в карьере вышел в 1/4 финала челленджера
Александр Овчаренко одолел россиянина Алексея Захарова в трех сетах на турнире в Индии

8. Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Александр Красюк поделился мнением о поединке с Мозесом Итаумой

9. Меня зовут Клюйверт. Джастин Клюйверт
Блогер – о сыне легенды футбола, который и сам может стать легендой

10. Скаут объяснил, почему итальянские клубы не купили Судакова
Но футболист должен сделать шаг вперед и попробовать свои силы в топ-чемпионате

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