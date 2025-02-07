Разгромы от Ливерпуля, Барселоны, гол пяткой от Ярмоленко, победа Бущана

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 февраля.

1. Реванш над шпорами. Ливерпуль отгрузил 4 мяча и вышел в финал Кубка лиги

Тоттенхэм не сумел удержать гандикап, полученный в первой игре

2А. Выводы не сделали. Барселона с хет-триком Торреса разбила Валенсию

Недавний матч чемпионата не стал уроком для «летучих мышей»

2В. Все решилось за тайм. Реал Сосьедад одолел Осасуну в Кубке Испании

Команда Иманоля Альгуасиля прошла в 1/2 финала турнира

3А. Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию

Команда Шовковского с победы начала вторую часть зимних сборов

3В. Два гола Кожушко. Кривбасс в спарринге победил Эребру

Криворожский клуб провел четвертый контрольный матч на сборах

3С. Забили четыре мяча. Заря разобралась с австрийским клубом

Команда Младена Бартуловича победила «Санкт-Пельтен» из Австрии

3D. Необычный матч. Рух с дублем Климчука обыграл австрийцев

«Рух» и «Амштеттен» сыграли четыре тайма по 30 минут

4. Первая победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж

Хозяева поля не оставили шансов гостям

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный защитник Реала объявил о завершении карьеры

Марсело повесил бутсы на гвоздь

5В. Криштиану Роналду отреагировал на завершение карьеры Марсело

Футболисты девять сезонов были одноклубниками

6А. €150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины

«Наполи» готовит серьезную трансферную компанию на лето, одна из целей – Судаков

6В. Коваленко получил предложение от клуба Серии А. Он уже там играл

Вернуть Виктора пожелал «Эмполи», но у украинца есть и другие варианты

7А. Украинка на ITF W75 в Польше прошла отбор и взяла сет у первой сеяной

Надежда Колб навязала борьбу Гао Синьюй в 1/16 финала турнира в Лешно

7В. Лидер украинского тенниса впервые в карьере вышел в 1/4 финала челленджера

Александр Овчаренко одолел россиянина Алексея Захарова в трех сетах на турнире в Индии



8. Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»

Александр Красюк поделился мнением о поединке с Мозесом Итаумой

9. Меня зовут Клюйверт. Джастин Клюйверт

Блогер – о сыне легенды футбола, который и сам может стать легендой

10. Скаут объяснил, почему итальянские клубы не купили Судакова

Но футболист должен сделать шаг вперед и попробовать свои силы в топ-чемпионате