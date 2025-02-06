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Англия
06 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:11
123
0

Ливерпуль – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите ответный матч полуфинала Кубка английской лиги

06 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:11
123
0
Ливерпуль – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 февраля, в 22:00 состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют на стадионе «Энфилд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.

Победитель матча сыграет в финале в Лондоне на Уэмбли против Ньюкасла, который одолел Арсенал (2:0, 2:0).

На 34-й минуте Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля (1:0), отыграв гандикап.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 34 мин.

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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм видео голов и обзор Коди Гакпо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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