Ливерпуль – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите ответный матч полуфинала Кубка английской лиги
Вечером 6 февраля, в 22:00 состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют на стадионе «Энфилд».
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В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.
Победитель матча сыграет в финале в Лондоне на Уэмбли против Ньюкасла, который одолел Арсенал (2:0, 2:0).
На 34-й минуте Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля (1:0), отыграв гандикап.
Ливерпуль – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 34 мин.
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