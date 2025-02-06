Валенсия – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

Кубок Испании. 1/4 финала

Валенсия – Барселона – 0:4 (обновляется)

Голы: Торрес, 3, 17, 30, Фермин, 23

❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 3-я минута, 0-1

❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 17-я минута, 0-2

❗️ Фермин забил в матче с Валенсией, 23-я минута, 0-3

❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 30-я минута, 0-4