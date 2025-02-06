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Кубок Испании
Валенсия
06.02.2025 22:30 – 38 0 : 4
Барселона
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Испания
06 февраля 2025, 23:07 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:08
284
0

Валенсия – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 1/4 финала Кубка Испании начался в 22:30 по киевскому времени

06 февраля 2025, 23:07 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:08
284
0
Валенсия – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

Кубок Испании. 1/4 финала

Валенсия – Барселона – 0:4 (обновляется)

Голы: Торрес, 3, 17, 30, Фермин, 23

❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 3-я минута, 0-1

❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 17-я минута, 0-2

❗️ Фермин забил в матче с Валенсией, 23-я минута, 0-3

❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 30-я минута, 0-4

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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Валенсия - Барселона Барселона Валенсия видео голов и обзор Кубок Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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