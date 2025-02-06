Отец должен гордится. Сын Месси забил 11 голов в матче кубка МЛС U-13

В четверг, 6 февраля, состоялся матч кубка МЛС U-13 между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами».

В нем сын легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси по имени Тьяго, выступающий в составе «Интер Майами», забил 11 голов. 13-летний игрок забил 5 голов в первой половине встречи, а во втором тайме забил еще 6 раз. Его команда победила со счетом 12:0.

Кубок МЛС U-13

Атланта Юнайтед – Интер Майами – 0:12

Голы: Месси, 12, 27, 30, 35, 44, 51, 57, 67, 76, 87, 89, Луна, 81

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» попытался подписать легенду «Барселоны».