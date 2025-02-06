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  4. Отец должен гордится. Сын Месси забил 11 голов в матче кубка МЛС U-13
Major League Soccer
06 февраля 2025, 21:03 |
480
1

Отец должен гордится. Сын Месси забил 11 голов в матче кубка МЛС U-13

Тьяго Месси устроил шоу в матче «Атланты Юнайтед» и «Интер Майами»

06 февраля 2025, 21:03 |
480
1
Отец должен гордится. Сын Месси забил 11 голов в матче кубка МЛС U-13
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Месси

В четверг, 6 февраля, состоялся матч кубка МЛС U-13 между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами».

В нем сын легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси по имени Тьяго, выступающий в составе «Интер Майами», забил 11 голов. 13-летний игрок забил 5 голов в первой половине встречи, а во втором тайме забил еще 6 раз. Его команда победила со счетом 12:0.

Кубок МЛС U-13

Атланта Юнайтед – Интер Майами – 0:12

Голы: Месси, 12, 27, 30, 35, 44, 51, 57, 67, 76, 87, 89, Луна, 81

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» попытался подписать легенду «Барселоны».

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Тьяго Месси Интер Майами Атланта Юнайтед Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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