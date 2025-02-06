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Другие новости
06 февраля 2025, 05:45 | Обновлено 06 февраля 2025, 05:55
369
0

Гол Довбика, украинцы спасли Трабзонспор, День рождения Роналду и Неймара

Главные новости за 5 февраля на Sport.ua

06 февраля 2025, 05:45 | Обновлено 06 февраля 2025, 05:55
369
0
Гол Довбика, украинцы спасли Трабзонспор, День рождения Роналду и Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 февраля.

1A. Канониры растеряли порох. Ньюкасл одолел Арсенал на пути в финал Кубка лиги
Оба полуфинальных матча завершились со счетом 2:0 в пользу сорок

1B. Довбик забил на Сан-Сиро, но потерял шансы на трофей. Рома проиграла Милану
Состоялся поединок 1/4 финала Кубка Италии

1C. Спасение на последней минуте. Реал с Луниным в суперматче одолел Леганес
Мадридский гранд сыграет в полуфинале кубка Испании

2. Дебют, гол и ассист украинцев. Трабзонспор сыграл вничью в матче кубка
Команда Суперлиги не сумела обыграть «Искендерунспор»

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Президент Боливара объявил о продаже Арройо в Шахтер
Молодой боливийский центрбек перебирается играть в Украину

3B. Судаков стал приоритетной трансферной целью для европейского топ-клуба
Хавбека Шахтера попытается подписать Наполи

3C. Экс-защитник сборной Украины будет выступать в Бельгии
Игорь Пластун подписал контракт с клубом «Эйпен»

4A. Легенда, бомбардир і суператлет. Еталон ідеального гравця: Роналду вже 40
Португалец празднует свой день рождения

4B. Был близок к величию. Непризнанный волшебник: Неймару исполнилось 33 года
Бразилец празднует свой день рождения

5A. Украина опустилась на 40-е место в рейтинге. Что дальше в Кубке Дэвиса?
Сине-желтые потеряли позиции после поражения Тунису и теперь сыграют во Второй Мировой группе

5B. Калинина вырвала победу у 67-й ракетки мира в 1/8 финала турнира в Румынии
Ангелина одолела Сюзан Ламенс и пробилась в 3-й раунд соревнований в Клуж-Напоке

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира в тяжелом весе проведет обязательную защиту
Баду Джек выйдет на ринг против канадского претендента Райана Розицки

6B. Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Василий еще не планирует завершать карьеру

7A. Кохан взял золото на соревнованиях по метанию молота во Франции
Михаил не оставил ни одного шанса соперникам, выиграв с результатом 75,80 м

7B. Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Украинка не оставила шансов соперницам

7C. Дорощук завоевал серебро, Никитин – бронзу в Тршинеце
В Тршинеце украинцы заняли два места на пьедестале

8A. Кубок IBU. Слабое начало. Только один украинец вошел в топ-40 спринта
Артем Тищенко финишировал 34-м

8B. Кубок IBU. Кривонос с одним промахом – 20-я, Меркушина вошла в топ-35
В городке Риднау прошел женский спринт

9. Большой сбор. Сборная Украины выиграла матч в Словакии
Две юношеские команды готовятся в Словакии

10A. Под предводительством Хвичи. Топ-10 трансферов зимнего окна
Sport.ua собрал все знаковые переходы нынешней зимы

10B. Несколько репокеров Криштиану Роналду
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о самых результативных матчах португальца

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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