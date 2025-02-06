Гол Довбика, украинцы спасли Трабзонспор, День рождения Роналду и Неймара
Главные новости за 5 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 февраля.
1A. Канониры растеряли порох. Ньюкасл одолел Арсенал на пути в финал Кубка лиги
Оба полуфинальных матча завершились со счетом 2:0 в пользу сорок
1B. Довбик забил на Сан-Сиро, но потерял шансы на трофей. Рома проиграла Милану
Состоялся поединок 1/4 финала Кубка Италии
1C. Спасение на последней минуте. Реал с Луниным в суперматче одолел Леганес
Мадридский гранд сыграет в полуфинале кубка Испании
2. Дебют, гол и ассист украинцев. Трабзонспор сыграл вничью в матче кубка
Команда Суперлиги не сумела обыграть «Искендерунспор»
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Президент Боливара объявил о продаже Арройо в Шахтер
Молодой боливийский центрбек перебирается играть в Украину
3B. Судаков стал приоритетной трансферной целью для европейского топ-клуба
Хавбека Шахтера попытается подписать Наполи
3C. Экс-защитник сборной Украины будет выступать в Бельгии
Игорь Пластун подписал контракт с клубом «Эйпен»
4A. Легенда, бомбардир і суператлет. Еталон ідеального гравця: Роналду вже 40
Португалец празднует свой день рождения
4B. Был близок к величию. Непризнанный волшебник: Неймару исполнилось 33 года
Бразилец празднует свой день рождения
5A. Украина опустилась на 40-е место в рейтинге. Что дальше в Кубке Дэвиса?
Сине-желтые потеряли позиции после поражения Тунису и теперь сыграют во Второй Мировой группе
5B. Калинина вырвала победу у 67-й ракетки мира в 1/8 финала турнира в Румынии
Ангелина одолела Сюзан Ламенс и пробилась в 3-й раунд соревнований в Клуж-Напоке
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира в тяжелом весе проведет обязательную защиту
Баду Джек выйдет на ринг против канадского претендента Райана Розицки
6B. Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Василий еще не планирует завершать карьеру
7A. Кохан взял золото на соревнованиях по метанию молота во Франции
Михаил не оставил ни одного шанса соперникам, выиграв с результатом 75,80 м
7B. Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Украинка не оставила шансов соперницам
7C. Дорощук завоевал серебро, Никитин – бронзу в Тршинеце
В Тршинеце украинцы заняли два места на пьедестале
8A. Кубок IBU. Слабое начало. Только один украинец вошел в топ-40 спринта
Артем Тищенко финишировал 34-м
8B. Кубок IBU. Кривонос с одним промахом – 20-я, Меркушина вошла в топ-35
В городке Риднау прошел женский спринт
9. Большой сбор. Сборная Украины выиграла матч в Словакии
Две юношеские команды готовятся в Словакии
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Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о самых результативных матчах португальца
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