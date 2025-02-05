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Испания
05 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 23:26
808
2

ВИДЕО. Дикое невезение Лунина. Реал пропускает после рикошета

«Леганес» сравнял счет в матч Кубка Испании

05 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 23:26
808
2
ВИДЕО. Дикое невезение Лунина. Реал пропускает после рикошета
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Крус

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 59-й минуте матча Хуан Крус забил второй гол в ворота Андрея Лунина после рикошета от Ферлана Менди. Счет на табло – 2:2.

❗️ ВИДЕО. Дикое невезение. Реал пропускает после рикошета

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Viktor Shuper
2 голи пропустив, але питань до нього жодних. 1 з пенальті, хоча й пенку майже взяв, а інший рикошет без шансів
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+3
Saar
Міняйте це бревно на Куртуа!
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-4
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