Испания05 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 23:26
808
2
ВИДЕО. Дикое невезение Лунина. Реал пропускает после рикошета
«Леганес» сравнял счет в матч Кубка Испании
05 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 23:26
808
2
В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 59-й минуте матча Хуан Крус забил второй гол в ворота Андрея Лунина после рикошета от Ферлана Менди. Счет на табло – 2:2.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 февраля 2025, 09:10 5
Мартин Баколе уверен, что победит Александра
Футбол | 05 февраля 2025, 18:01 20
Диего Арройо подтвердил свой трансфер
Футбол | 06.02.2025, 00:01
Футбол | 05.02.2025, 04:05
Бокс | 05.02.2025, 14:52
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
2 голи пропустив, але питань до нього жодних. 1 з пенальті, хоча й пенку майже взяв, а інший рикошет без шансів
Міняйте це бревно на Куртуа!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.02.2025, 13:03
05.02.2025, 08:11 9
04.02.2025, 13:51 17
04.02.2025, 14:05 1
04.02.2025, 07:12 3
05.02.2025, 11:26 9
04.02.2025, 11:01 12
04.02.2025, 12:49 15