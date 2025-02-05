ВИДЕО. Дикое невезение Лунина. Реал пропускает после рикошета

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 59-й минуте матча Хуан Крус забил второй гол в ворота Андрея Лунина после рикошета от Ферлана Менди. Счет на табло – 2:2.

❗️ ВИДЕО. Дикое невезение. Реал пропускает после рикошета