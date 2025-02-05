Милан – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором играют «Милан» и «Рома».

Игра проходит в Милане на стадионе «Сан Сиро».

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе.

Кубок Италии. 1/4 финала, 5 февраля.

Милан – Рома – 0:0 (обновляется)

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