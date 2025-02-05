Италия05 февраля 2025, 22:05 |
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Милан – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 1/4 финала Кубка Италии
05 февраля 2025, 22:05 |
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В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором играют «Милан» и «Рома».
Игра проходит в Милане на стадионе «Сан Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе.
Кубок Италии. 1/4 финала, 5 февраля.
Милан – Рома – 0:0 (обновляется)
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