05.02.2025 22:00 – перерыв 1 : 2
Испания05 февраля 2025, 22:45 |
648
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Леганес – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 1/4 финала Кубка Испании начался в 22:00 по киевскому времени
05 февраля 2025, 22:45 |
648
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В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
Кубок Испании. 1/4 финала
Леганес – Реал – 1:2 (обновляется)
Голы: Крус, 39 (пенальти) – Модрич, 18, Эндрик, 25
❗️ Модрич забил в ворота Леганеса, 18-я минута, 0:1
❗️ Эндрик забил в ворота Леганеса, 25-я минута, 0:2
События матча
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Крус (Леганес).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
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