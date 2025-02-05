Леганес – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

Кубок Испании. 1/4 финала

Леганес – Реал – 1:2 (обновляется)

Голы: Крус, 39 (пенальти) – Модрич, 18, Эндрик, 25

❗️ Модрич забил в ворота Леганеса, 18-я минута, 0:1

❗️ Эндрик забил в ворота Леганеса, 25-я минута, 0:2

❗️ Крус забил в ворота Реала, 39-я минута, 1:2