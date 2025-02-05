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Кубок Испании
Леганес
05.02.2025 22:00 – перерыв 1 : 2
Реал Мадрид
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Испания
05 февраля 2025, 22:45 |
648
0

Леганес – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 1/4 финала Кубка Испании начался в 22:00 по киевскому времени

05 февраля 2025, 22:45 |
648
0
Леганес – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

Кубок Испании. 1/4 финала

Леганес – Реал – 1:2 (обновляется)

Голы: Крус, 39 (пенальти) – Модрич, 18, Эндрик, 25

❗️ Модрич забил в ворота Леганеса, 18-я минута, 0:1

❗️ Эндрик забил в ворота Леганеса, 25-я минута, 0:2

❗️ Крус забил в ворота Реала, 39-я минута, 1:2

События матча

39’
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Крус (Леганес).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Леганес Андрей Лунин Леганес - Реал Реал - Леганес видео голов и обзор Кубок Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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