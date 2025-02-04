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Челси
03.02.2025 22:00 – FT 2 : 1
Вест Хэм
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Англия
04 февраля 2025, 17:23 | Обновлено 04 февраля 2025, 17:37
83
0

МАРЕСКА: «Играть такие матчи в феврале и оставаться в гонке – показатель»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победный матч против «Вест Хэма»

04 февраля 2025, 17:23 | Обновлено 04 февраля 2025, 17:37
83
0
МАРЕСКА: «Играть такие матчи в феврале и оставаться в гонке – показатель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал победный матч против Вест Хэма (2:1) в матче 24-го тура АПЛ:

«Это была сложная игра в психологическом плане. Соперники играл глубоко в обороне, ожидая наших ошибок. Нужно было быть терпеливым и сильным духом. В перерыве я сказал игрокам ничего не менять. Мы знали, что после перерыва будет больше пространства, и вышедшие на замену хорошо себя проявили.

Мы полностью заслужили победу. Мы все еще боремся за топ-4. Надеюсь, останемся в гонке до конца. Играть такие матчи в феврале и все еще оставаться в борьбе – это важный сигнал. Это был хороший уик-энд для нас с точки зрения других результатов, и мы знали, что сегодня он может стать еще лучше.

Ошибки? Это часть футбола. Иногда ошибается защитник, иногда вратарь, иногда нападающий не забивает в пустые ворота. Главное – продолжать свой путь».

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Николай Степанов Источник: BBC
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