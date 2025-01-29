Пеп в шоке. Ман Сити пропустил гол в раздевалку от Брюгге

29 января в 22:00 проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Горожанам нужна только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Ман Сити под руководством Пепа Гвардиолы пропустил гол в раздевалку от Брюгге, отличился Рафаэль Оньедика, 45 мин.

ГОЛ! 0:1. Рафаэль Оньедика, 45 мин

ФОТО. Пеп Гвардиола в шоке. Ман Сити пропустил гол в раздевалку