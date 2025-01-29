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  4. Пеп в шоке. Ман Сити пропустил гол в раздевалку от Брюгге
Лига чемпионов
29 января 2025, 22:49 | Обновлено 29 января 2025, 23:16
478
2

Пеп в шоке. Ман Сити пропустил гол в раздевалку от Брюгге

Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере

29 января 2025, 22:49 | Обновлено 29 января 2025, 23:16
478
2
Пеп в шоке. Ман Сити пропустил гол в раздевалку от Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в 22:00 проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Горожанам нужна только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Ман Сити под руководством Пепа Гвардиолы пропустил гол в раздевалку от Брюгге, отличился Рафаэль Оньедика, 45 мин.

ГОЛ! 0:1. Рафаэль Оньедика, 45 мин

ФОТО. Пеп Гвардиола в шоке. Ман Сити пропустил гол в раздевалку

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Брюгге Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Жузеп Гвардиола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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STAH
Нуньеш… бл…. Чужой среди своих!!!
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BVE
ПЕП як ти можеш ставити цього бездару Нуньєша?
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0
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