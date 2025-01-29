Лига чемпионов29 января 2025, 22:19 | Обновлено 29 января 2025, 22:50
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Манчестер Сити – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура Лиги чемпионов
29 января 2025, 22:19 | Обновлено 29 января 2025, 22:50
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29 января в 22:00 проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».
Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Горожанам нужна только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.
Манчестер Сити – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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