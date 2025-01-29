Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
29 января 2025, 22:19 | Обновлено 29 января 2025, 22:50
750
0

Манчестер Сити – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура Лиги чемпионов

29 января 2025, 22:19 | Обновлено 29 января 2025, 22:50
750
0
Манчестер Сити – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в 22:00 проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Горожанам нужна только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Усман Дембеле оформил хет-трик в ворота Штутгарта
Автогол позволил Ман Сити выйти вперед в матче против Брюгге
ВИДЕО. Барселона впереди. Ямал забил гол в ворота Аталанты
Лига чемпионов Манчестер Сити Брюгге видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Суперзвезда Барселоны может сменить Неймара в Аль-Хиляле
Футбол | 29 января 2025, 22:08 0
Трансферная бомба. Суперзвезда Барселоны может сменить Неймара в Аль-Хиляле
Трансферная бомба. Суперзвезда Барселоны может сменить Неймара в Аль-Хиляле

Роберт Левандовски может перебраться в Саудовскую Аравию

Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Футбол | 29 января 2025, 08:32 2
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси

Легендарный француз выделил Эдена Азара

ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
Футбол | 29.01.2025, 16:18
ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Другие виды | 29.01.2025, 06:23
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Бокс | 29.01.2025, 09:00
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 6
Бокс
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
28.01.2025, 00:32 3
Бокс
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 21
Футбол
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
27.01.2025, 20:54 9
Футбол
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
28.01.2025, 21:41 1
Футбол
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем