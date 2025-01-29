29 января в 22:00 проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге».

Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Горожанам нужна только победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)