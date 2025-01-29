Аморим подключает к тренировкам МЮ 78-летнего тренера по легкой атлетики

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим привлекает к тренировкам 78-летнего специалиста по легкой атлетике Гарри Марру.

Об этом сообщает издание The Times.

В свое время Марра был признан лучшим тренером после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Специалист консультирует Аморима по вопросам фитнеса и спортивной науки.

По информации источника, такое решение Аморим принял после того, как начал выражать недовольство физическим состоянием команды.

Ранее стало известно, где игрок «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру.